Al via da luglio il cinema Drive-in al Paradise di Monsano | Password Magazine

MONSANO – Raggiunto l’accordo tra Paradise srl, Associazione Altra frequenza e i Comuni di Jesi e Monsano per realizzare il progetto dell’estate 2020: il cinema Drive-in.

Energia, creatività, condivisione, collaborazione fra istituzioni. Queste le forze che hanno unito un imprenditore monsanese, un’associazione di giovani cinefili jesini ed i due Comuni coinvolti, lieti di poter collaborare ancora una volta a beneficio del territorio.

Dopo mesi di eventi annullati, finalmente arriva una novità nell’intrattenimento per il pubblico della Vallesina, e non solo.

Dal 1° luglio il parcheggio del Paradise di Monsano ospiterà un Drive-in la cui programmazione sarà curata dall’associazione Altra frequenza di Jesi.

La location del Paradise, locale leader per il divertimento in zona, si è subito delineata come contesto ideale grazie alla sua enorme area parcheggio e alla possibilità di integrare all’offerta i servizi di bar e ristorazione.

La neonata associazione culturale Altra Frequenza, prima di tutti si è mobilitata per questa iniziativa con la volontà di mettersi in gioco col proprio entusiasmo nel territorio.

E a sostenere l’iniziativa, una novità assoluta per la Vallesina, il Comune di Jesi ed il Comune di Monsano, consapevoli che oggi più che mai sinergia e comunione d’intenti siano necessari per rilanciare la voglia di stare insieme, di progettare insieme, di far percepire ai cittadini l’importanza di appartenere ad un territorio dalle grandi potenzialità.