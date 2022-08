Auto contro moto, centauro trasportato in eliambulanza a Torrette - Password Magazine

MONTE ROBERTO – Incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 18, sulla provinciale dei Castelli, il tratto di strada che collega Castelbellino e Monte Roberto. Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda e una moto da cross si sono scontrate. Il motociclista, nell’impatto, è volato per una cinquantina di metri sul campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza, la Croce Verde di Cupramontana, i carabinieri e l’automedica del 118. Il motociclista è stato immobilizzato e trasportato in eliambulanza, con un codice rosso per dinamica, all’ospedale regionale di Torrette.