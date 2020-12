Auto contro scooter in via Ancona, giovane trasportato a Torrette | Password Magazine

JESI – Spaventoso incidente questa mattina in via Ancona, poco dopo la rotatoria con via Don Battistoni. A scontrarsi una Citroen C3 e uno scooter Aprilia: secondo una prima ricostruzione, si è trattato di un tamponamento. Erano passate le 9 quando è avvenuto l’impatto: sul posto immediati i soccorsi del 118, intervenuti con automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi.

Il ragazzo che viaggiava sullo scooter, uno jesino di 24 anni, è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale regionale di Torrette. Non sarebbe in pericolo di vita.

Niente di grave per la conducente della Citroen, una donna di 53 anni, anche lei di Jesi.

Sul posto la Polizia locale per i rilievi.