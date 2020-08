Calici di stelle a Morro d'Alba: vino nel borgo dei desideri | Password Magazine

MORRO D’ALBA – Si avvicina l’evento più atteso dell’estate per gli enoturisti: Calici di Stelle, la manifestazione nazionale promossa da Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino che vede protagoniste le cantine e le Città del Vino italiane tra cui Morro d’Alba.

In particolare quest’anno per evitare assembramenti e garantire lo svolgimento in sicurezza delle degustazioni che caratterizzano questo evento, Calici di Stelle aspetta i turisti per tre diverse serate: sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 Agosto, tutte da vivere nel borgo storico a partire dalle 19.

Offerta culturale e vino, insieme al fascino del borgo sotto le stelle, sono gli elementi che rendono imperdibile l’appuntamento di Morro d’Alba.

Nell’attesa di vivere la magia della notte di San Lorenzo, sabato 8 e domenica 9 agosto, saranno i sommelier dell’AIS Marche delegazione Jesi e Castelli a curare un banco da degustazione dei vini delle cantine aderenti all’iniziativa. Un piatto da degustazione di prodotti tipici preparato dalla Pro Loco locale accompagnerà l’assaggio del vino. Il duo musicale Funkastigo animerà la serata di sabato 8, mentre il quartetto Something to see si esibirà domenica 9. Gli spettacoli musicali si svolgeranno nella piazza interna alle mura castellane, in piena sicurezza.

Lunedì 10 agosto la tradizione di Calici di Stelle nel borgo del vino Lacrima si rinnova nella suggestiva cornice di piazza Barcaroli con la degustazione del vino condotta direttamente dai produttori delle Cantine partecipanti: Badiali & Candelaresi; Bolognini Stefano; Candelaresi Marco; Lucchetti; Mancinelli; Marotti Campi; Olivetti Orlando; Romagnoli; Tenuta di Fra’; Vicari.

In questa serata speciale il borgo storico risuonerà di una musica sognante e raffinata che accompagnerà i turisti nelle degustazioni in piazza e per la passeggiata lungo il Camminamento di ronda, detto la Scarpa, illuminato per l’occasione dalle candele. Si tratta di un monumento architettonico unico in Europa, dal quale è possibile ammirare lo straordinario paesaggio dei monti Sibillini fino al mare Adriatico e al Conero. La musica in filodiffusione e l’atmosfera donata dalle candele renderà la passeggiata un’esperienza affascinante.

Nella serata la suggestione del tramonto verrà sostituita dalla magia delle stelle, che saranno osservate presso i torrioni panoramici, grazie ai telescopi dell’associazione Aristarco di Samo. In piazzale bersaglieri dalle 21.15 i bambini potranno ascoltare i Racconti Sotto le Stelle, sul prato davanti alla biblioteca comunale.

Per tutte e tre le serate, i tesori artistici del borgo, inclusi i misteriosi sotterranei del castello, potranno essere conosciuti grazie alla visita guidata gratuita. Per l’evento verrà aperta al pubblico la bellissima Chiesa di San Gaudenzio, la Sala Consiliare Pinacoteca dove è custodito un quadro di Claudio Ridolfi, il Museo Utensilia dove sono presenti le opere del Maestro della Fotografia Mario Giacomelli e sarà visitabile presso l’Auditorium la mostra Piazza Barcaroli Segreta degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ancona Poliarte. Per il tour guidato al borgo è obbligatoria la prenotazione al 328 5487491.

Per tutte e tre le serate con l’acquisto del calice sarà possibile condurre l’assaggio dei vini proposti. Ogni sera sarà possibile accompagnare la degustazione del vino con il piatto di prodotti tipici ma è consigliata la prenotazione al 337656150 o al 3396582792.

I ristoranti del Borgo favoriranno gli incontri enogastronomici con la cucina marchigiana di eccellenza, grazie ad aperitivi e cene in grado di soddisfare i palati più esigenti.

Quest’anno, nella notte di San Lorenzo, Morro d’Alba si trasformerà poi nel Borgo dei Desideri, il nuovo evento che unisce i Borghi Più Belli d’Italia.

La scenografia del borgo storico sarà dunque arricchita con “la panchina degli innamorati”, lo spazio “Pensiero d’Amore” e l’elemento caratteristico di questo nuovo evento che sarà “Il pozzo dei desideri”. Tutti i visitatori sono invitati a partecipare al Contest Instagram #borgodeidesideri2020, scrivere un loro desiderio e gettarlo nel pozzo. Il miglior desiderio sarà poi premiato con uno SmartBox che darà diritto a trascorrere un week end, in uno dei Borghi più Belli d’Italia.