JESI – Strade chiuse e sottopassi allegati. L’incessante pioggia di queste ore sta provocando in città disagi alla circolazione stradale.

Lo fa sapere il Comune di Jesi:

«Chiusi i sottopassi di Via Fontedamo (uscita Jesi est), Via Roncaglia e della Goldengas, allagate numerose strade. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione in strada».

I vigili del fuoco sono a lavoro su tutto il territorio, almeno 25 gli interventi in atto in tutta la provincia di Ancona.