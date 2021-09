Maciste e i suoi maccheroncini al fumé su GialloZafferano: la video-ricetta | Password Magazine

CASTELPLANIO – Sta riscuotendo successo in termini di like e visualizzazioni il video di Stefano Marzi, in arte Maciste, protagonista a GialloZafferano con la ricetta dei suoi Maccheroncini a fumé.

Lo chef, titolare del ristorante Mac Iste’s di Castelplanio, tempo fa aveva annunciato di essersi recato negli studi di Milano, ospite del noto food media brand leader in Italia del Gruppo Mondadori. Il re dei maccheroncini al fumé, nonché campione di bodybuilding over 70, davanti alle telecamere ha preparato il piatto che ha messo lui stesso a punto nel 1978, rendendolo celebre.

Oltre 24 mila i “cuori” ottenuti dalla ricetta sul canale Instagram in pochi giorni, oltre 30 mila visualizzazioni su YouTube e una pioggia di commenti.

Sul sito GialloZafferano è possibile vedere video e ricetta.

«Con le mie imprese di cucina ho fatto grande Castelplanio. E non finisce qui» aveva detto Maciste, annunciando di aver mostrato alle telecamere GialloZafferano anche la nuova ricetta del fumé bianco con rucola e limone: «Un vero successo».