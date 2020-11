Choc a Moie, riaffiora cadavere dalle acque dell'Esino | Password Magazine

MOIE – Un risveglio choc questa mattina a Moie, dopo la circolazione della notizia di un cadavere riaffiorato dalle acque dell’Esino. Si tratta di un uomo, età circa 40 anni, straniero, scappato la notte scorsa da una clinica dove era in cura. Avvisati i carabinieri, le ricerche hanno impegnato i militari tutta la notte fino al tragico ritrovamento sugli argini del fiume Esino, fuori dal centro abitato di Moie, all’altezza dell’uscita per Castelplanio della SS76, non lontano dagli stabilimenti della Loccioni.

Questa mattina, la squadra dei vigili del fuoco di Jesi, intorno alle 9, ha recuperato il corpo ritrovato nel letto del fiume Esino. Le operazioni sono stati possibili grazie a tecniche specifiche adoperate dai pompieri. La salma, sottratta alle acque, è stata poi messa a disposizione dai carabinieri presenti sul posto per le indagini di rito.

Al momento, si esclude la morte violenta mentre resta in piedi l’ipotesi di una morte accidentale o volontaria. L’uomo potrebbe infatti essere caduto dal ponte, facendo un volo di 5-6 metri o essere annegato.