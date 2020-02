Coronavirus, Bacci convoca il COC. Gite e uscite scolastiche sospese

JESI – Coronavirus, il sindaco Massimo Bacci convoca il Centro Operativo Comunale. Nelle Marche, ad oggi, non si sono registrati casi di contagio ma l’attenzione resta comunque alta sul problema, coinvolgendo inevitabilmente la politica cittadina.

«Benché ad oggi non vi sia alcuna situazione di allarme per il nostro territorio relativamente al Coronavirus – ha detto il sindaco – ho convocato per domani mattina il Centro Operativo Comunale per verificare la piena operatività nel caso in cui dovessimo mettere a disposizione delle Autorità Sanitarie le attività di prevenzione e informazione alla cittadinanza».

Nei giorni scorsi, anche la consigliera comunale Silvia Gregori, all’opposizione con Forza Italia, aveva richiesto all’Amministrazione comunale maggiori controlli, invitando chi viaggia in Cina e residente nel nostro territorio «a sottoporsi spontaneamente al tampone per il CODIVI 19».

Intanto, sospese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero su disposizione dei Consiglio dei Ministri che nella serata di ieri ha definito apposite misure per evitare la diffusione del virus e ulteriori modalità di contenimento. Alcune scuole della città ne stanno dando comunicazione in queste ore: «Il Ministero dell’Istruzione informa che, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020».