Da Onsur Italia 60 uova di Pasqua donate ai piccoli ricoverati del Salesi | Password Magazine

ANCONA – Da Onsur Italia, campagna mondiale di sostegno al popolo siriano, con sede in Vallesina, 60 uova di Pasqua per i bambini del Salesi. La consegna è avvenuta ieri per mano del presidente Ahmad Amer Dachan:

«Pasqua dovrebbe rappresentare un periodo gioioso per i bambini – fa sapere -. Quest’anno non potendo fare missioni causa covid, la nostra associazione ha deciso di donare 60 uova di Pasqua ai bambini ricoverati presso l’ospedale Salesi di Ancona, tramite la Fondazione Ospedale Salesi. Perché i bambini italiani non si sono mai dimenticati dei bambini siriani, tantissime raccolte di materiale scolastico e giochi sono state fatte proprio dai bambini italiani. Un grandissimo abbraccio a tutti i bambini che soffrono in ogni parte del mondo».