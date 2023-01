Epifania in piazza con ‘2000 idee per la Pace’: palloncini in volo chiudono le festività a Jesi - Password Magazine

JESI – Una giornata coloratissima, con tanti bambini e bambine ambasciatori di pace. L’Epifania chiude le festività natalizie a Jesi e lo fa in occasione della Giornata della Pace con il tradizionale lancio dei palloncini. Questa mattina in piazza Federico II è tornato l’appuntamento con “2000 idee per la Pace”, evento organizzato dalla Consulta per la Pace in collaborazione con l’Avis di Jesi. Hanno partecipato anche la Banda cittadina e le atlete della ginnastica ritminca delle associazioni Fantasy, Libertas e UISP che, insieme, hanno sfilato lungo Corso Matteotti accompagnando i bambini e le famiglie in corteo, fino al luogo del lancio dei palloncini colorati.

«Solidarietà e pace sono i valori che meglio dovrebbero rappresentare la nostra comunità cittadina -ha detto il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo -. La Giornata per la Pace, il 6 gennaio, ci ricorda che il termine delle festività natalizie non chiude la riflessione intorno ai temi della solidariet, l’attenzione al prossimo, alla vicinanza verso chi è in difficoltà. Bellissimo vedere tanta partecipazione, con bambini e bambini ambasciatori di Pace».

Poi il countdown e il lancio dei palloncini in volo. Ciascuno di loro porta con sé un messaggio di pace che raggiungerà altre città o Paesi del mondo. La manifestazione esiste fin dal 1980: tra le migliaia di messaggi lanciati in cielo nel corso degli anni, rimase famoso quello arrivato a Bahia, in Ungheria. Venne raccolto da un insegnante che scrisse all’allora Sindaco di Jesi e si sviluppò un rapporto di amicizia tra la città di Bahia e Jesi.