Esce «Insonnia», il nuovo singolo di Dante (Dan7e) | Password Magazine

MUSICA – Esce domani (26 aprile) il nuovo singolo del cantante marchigiano Alessandro Mancuso, in arte Dante (Dan7e), «Insonnia».

Il brano sarà disponibile su Youtube ed alcune radio locali ed inoltre pubblicizzato sull’account Istagram ufficiale dell’artista: @itsdan7e. Due settimane dopo, sarà disponibile anche su Spotify e la maggior parte delle piattaforme musicali.

«’Insonnia’ é un brano introspettivo – fa sapere l’artista . racchiude però dentro di sé ‘note’ che possono essere condivisibili da tutti. L’odio e l’amore per ste stessi, ritrovarsi a non dormire dopo una giornata stressante e pensare a ciò che si é fatto, a ciò che poteva essere fatto meglio. Tutto questo discorso si sposa infine anche con l’attuale emergenza sanitaria, dove per via di una limitata possibilità di socializzare siamo costretti tutti a confrontarci di più con noi stessi».

Insonnia é un brano melodico pop con influenze R&B, Elettropop, Darkwawe e altri generi musicali.

La produzione è Matteo Schiaroli (Skiama), il video musicale di Federico De Cecco (zona16studio), management a cura di Davide Rubino.