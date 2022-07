Trionfo azzurro ai Mondiali di Scherma: «Medaglie d’oro che profumano di Jesi» - Password Magazine

JESI – «Lo straordinario successo dell’Italia ai mondiali di scherma riporta nuovamente alla ribalta la nostra città, i suoi grandi campioni, il suo prestigioso Club». Cosi il sindaco Lorenzo Fiordelmondo all’indomani del trionfo azzurro in Egitto.

«Le due medaglie d’oro nel fioretto a squadre sia femminile, dove si è distinta Alice Volpi, che maschile, la medaglia d’argento di Tommaso Marini che lo ha consacrato al primo posto nel ranking mondiale – ha aggiunto il primo cittadino – profumano profondamente di Jesi. Le più vive congratulazioni al commissario tecnico Stefano Cerioni che, tornando alla guida della Nazionale, ha riportato l’Italia ai livelli consoni alla storia di questa disciplina. E con lui mi piace salutare con affetto e complimentarmi con Giovanna Trillini, Annalisa Coltorti e tutto lo staff del Club Scherma Jesi che ci ha messo tanto del suo in queste affermazioni internazionali, confermandosi scuola di riferimento di tanti campioni che la scelgono per allenarsi. Come Amministrazione comunale avremo modo di condividere con gli atleti, il club Scherma e la città questo nuovo successo, assicurando tutto il nostro impegno affinché, anche con il nuovo palascherma, Jesi consolidi la propria leadership in questo sport, ottenendo un ritorno di immagine davvero notevole».