Fabriano, focolai nelle case di riposo e due classi in quarantena | Password Magazine

«Il servizio prevenzione ci ha comunicato 16 nuovi casi e due focolai, uno nella struttura residenziale per anziani di Santa Caterina e uno nella struttura della Buona Novella – informa il primo cittadino – È scattata la quarantena per due classi della scuola secondaria di secondo grado: il V°C del liceo Scientifico e il II°A dell’ITIS. Per chi ancora crede che sia tutto uno scherzo o che sia normale e giusto commentare ogni misura per il contenimento questi dati dovrebbero dire abbastanza. Se non capiamo che ognuno di noi deve essere responsabile anche per gli altri non possiamo meravigliarci se vengono prese misure così rigide perchè la responsabilità di queste misure è solo la nostra». E aggiunge:

«Nella riunione con le forze di polizia chiederò soprattutto una stretta dei controlli sui ragazzi che continuano a non indossare la mascherina e a radunarsi nei parchi».

«Ieri ho mandato personalmente la Polizia Municipale al Parco Regina Margherita perchè avevo visto 3 gruppi senza mascherine. È necessario alzare il livello di attenzione in tutti i luoghi “di incontro” compresi i cimiteri che in questi giorni sono molto frequentati».