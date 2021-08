Ferragosto in città, ecco cosa c'è da vedere | Password Magazine

JESI – C’è chi parte e chi resta in città. Anche se il caldo di questi giorni non dà tregua, Ferragosto è sempre occasione per riscoprire e apprezzare quelle bellezze ogni giorno sotto i nostri occhi.

Aperti con orario 10-19 i Musei Civici di Palazzo Pianetti dove è possibile visitare la Pinacoteca e la mostra Raffaello e Angelo Colocci. Visitabile anche la Casa Museo Colocci Vespucci, in piazza Colocci alle ore 11, 12, 16, 17. La prenotazione è obbligatoria.

Anche il Museo Federico II Stupor Mundi prosegue attivo con un calendario di eventi in programma e aperture straordinarie a Ferragosto (10-21) e nei lunedì 9,16 e 23 agosto dalle 14 alle 21.

Si ricorda che, con lo scattare del provvedimento relativo al green pass, servirà la certificazione verde ora anche per andare in biblioteca o visitare una mostra.

Fuori città è possibile far visita al Museo Spontini a Maiolati con orario 16-19.

Un’occasione di fare un viaggio alla scoperta della vita e delle opere del compositore maiolatese, uno dei più grandi geni musicali dell’Ottocento, da abbinare alla visita al castello medievale e al parco Colle Celeste, voluto proprio da Spontini e intitolato alla moglie. Il museo è ospitato nella casa che Gaspare Spontini e Celeste Erard costruirono nel centro collinare, pensando a un ritorno definitivo a Maiolati. Nell’edificio, che sorge nel cuore del capoluogo, il compositore morì il 24 gennaio 1851.

L’elenco dei ristoranti aperti è consultabile sul sito Turismo Jesi.