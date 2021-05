Fondazione Salvati, Santilocchi entra nel CDA | Password Magazine

MONTE ROBERTO – Nominato il nuovo membro del CdA Fondazione Salvati. Si tratta del prof. Rodolfo Santilocchi, già preside della Facoltà di Agraria dell’Università Politecnica delle Marche. Il professore sostituirà per i prossimi anni l’avvocato Gabriele Marasca cui va il ringraziamento per il lavoro svolto in qualità di presidente della Fondazione.

Fiduciosa di poter far rivivere quanto prima le splendide aree della Villa, l’Amministrazione comunale di Monte Roberto rivolge al professor Santilocchi l’augurio di un buon lavoro: che il nuovo presidente possa ricoprire il suo ruolo con entusiasmo, forte delle sue indubbie competenze.