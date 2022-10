Halloween, arriva il Zucca Day - Password Magazine

ANCONA – Vellutata o al forno, cremosa sui risotti o sui primi, in padella o semplicemente decorative la zucca è la regina dell’autunno in cucina e, in vista di Halloween, sarà protagonista delle feste a tema nei mercati di Campagna Amica di tutta la regione che si terrà sabato 29 ottobre con iniziative per i bambini, laboratori di intaglio, biodiversità in esposizione, ricette dolci o salate per utilizzare al meglio questo gustoso ortaggio ricco di proprietà nutritive e antiossidanti.. “Intanto, occhio al prezzo – spiegano da Coldiretti Marche – perché l’iva è ridotta al 4% per le zucche ma solo per quelle commestibili mentre in commercio se ne trovano varietà che sono esclusivamente decorative. In questo caso l’aliquota iva è al 22%”. Una precisazione importante che arriva direttamente con circolare dell’Agenzia delle Entrate in vista dello Zucca Day di Campagna Amica.

Ecco gli appuntamenti nelle Marche

Pesaro, Mercato all’aperto di Via Lombardia dalle 9 alle 12

Ancona, Mercato Dorico di via Martiri della Resistenza dalle 8.30 alle 13

Macerata, Mercato di Campagna Amica (via Morbiducci) dalle 7:30 alle 14

Fermo, Mercato di Campagna Amica (piazza Dante) dalle 10 alle 12

Ascoli, Mercato di Campagna Amica (via Tranquilli) dalle 9.00 alle 12

Diverse varietà, colori, forme e grandezze, la zucca è presente in tutta Italia. Negli ultimi anni la sua produzione, spinta anche dai consumi, è raddoppiata. Alla richiesta di zucche ornamentali per la festa di Ognissanti, si è infatti aggiunta una domanda più generale che