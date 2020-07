Terribile schianto, quattro auto coinvolte: due finiscono in un campo | Password Magazine

CASTELFIDARDO – Sanitari e vigili del Fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, alle 14.25 circa, a Castelfidardo , in via Che Guevara per un incidente stradale. Per cause da accertare quattro vetture si sono scontrate tra loro. Due di queste sono finite nel campo adiacente alla carreggiata ed una si è capovolta. La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4×4 ha soccorso in collaborazione con il 118 gli occupanti delle vetture, due dei quali sono stati trasportati al vicino Ospedale per le cure del caso. I Vigili del Fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area dell’intervento.