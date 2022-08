Incendio a Jesi, a fuoco vegetazione per oltre 5mila metri quadri - Password Magazine

JESI – I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Jesi per un incendio in area vegetativa che si è esteso per circa 5500 metri quadri, tra alberi ad alto fusto e sterpaglie varie. L’incendio si è sviluppato sulla sponda sinistra del fiume Esino, all’altezza di via del Vecchio Zuccherificio. La squadra di Jesi in collaborazione con la squadra addetta alla prevenzione degli incendi di bosco, stanno intervenendo con due autobotti e tre mezzi 4×4. Al momento stanno bonificando la zona mettendo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri forestaliNon si segnalano persone coinvolte.