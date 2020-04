IOM, nuova donazione al Carlo Urbani. Libri, riviste e cruciverba per i malati

JESI – Dopo la donazione di Tablet ai malati in quarantena per aiutarli a comunicare con i loro cari (ARTICOLO) e l’avvio di una raccolta fondi destinata all’acquisto di presidi sanitari (ARTICOLO) lo Iom Jesi e Vallesina, con il sostegno di alcuni sostenitori, ha realizzato una nuova iniziativa di solidarietà, la donazione all’Ospedale Carlo Urbani di libri, riviste, fumetti e cruciverba. Per continuare a rifornire chiedono anche il sostegno di edicolanti, che possono contattare lo Iom telefonicamente al numero 0731 4200.

Così la onlus sulla sua pagina facebook: “Un altro piccolo gesto, fatto con il cuore, per le persone ricoverate in questo difficile periodo. Abbiamo acquistato, ed altri ci sono stati donati da generosi sostenitori, diversi libri, riviste, fumetti, e cruciverba da portare all’Ospedale Carlo Urbani. Attenzione è stata posta nel diversificare la scelta ed i generi perchè, purtroppo, il virus non guarda in faccia a nessuno ma nemmeno la straordinaria solidarietà che tanti cittadini stanno dimostrando. Se alcune edicole vogliono aiutare contribuendo, ci contattino pure allo 0731 4200. Ci occuperemo poi noi del ritiro e della consegna. Uniti ce la faremo”