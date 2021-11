Incidente lungo la SS76, cinque feriti in ospedale | Password Magazine

GENGA – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 5.30 lungo la SS76 nel comune di Genga per un incidente stradale. Coinvolta un’autovettura con cinque persone a bordo, una delle quali è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco intervenuta e affidata ai sanitari del 118 per il trasporto all’ospedale di Torrette di Ancona. Le altre 4 sono state condotte all’ospedale di Fabriano. La SS 76 è rimasta chiusa al traffico in direzione Perugia per qualche ora. Sul posto la Croce Verde di Serra San Quirico, l’ambulanza del 118 di Fabriano, la Croce Azzurra di Fabriano e la Polizia stradale di Fabriano.