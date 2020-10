Jesi, auto contro bici: ferito trasportato in eliambulanza | Password Magazine

JESI – Spaventoso incidente questa mattina intorno alle 8.10. Coinvolti nello scontro un’auto e una bicicletta, in prossimità dello svincolo per JesiCentro all’altezza di via Mazzangrugno.

Ad avere la peggio il ciclista, un uomo di 50 anni, che è stato soccorso immediatamente dai sanitari del 118. Sul posto l’ambulanza della Croce Verde di Jesi, l’automedica e Icaro01, atterrato nelle vicinanze.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso per dinamica all’ospedale di Torrette a bordo dell’eliambulanza.

Per i rilievi la Polizia locale.