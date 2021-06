Jesi, l'obelisco ricomposto in piazza della Repubblica: «In dirittura d'arrivo» | Password Magazine

JESI – In dirittura d’arrivo i lavori alla fontana in piazza della Repubblica. Lo annuncia il Comune di Jesi in un video pubblicato oggi sui social e dedicato ai recenti interventi eseguiti: negli ultimi giorni, chi si è trovato in centro avrà probabilmente assistito all’opera di rimontaggio dell’obelisco, scomposto due mesi fa in piazza Federico II e trasportato poi nel cantiere di fronte al teatro, così come disposto da Cassio Morosetti. Il fumettista jesino, come è noto, ha destinato in lascito 2 milioni di euro alla città per il ripristino della fontana nella sede originaria, là dove fu rimossa nel 1949. Secondo quanto indicato dal testamento, le operazioni dovranno concludersi entro il 21 luglio 2021, con la fontana che dovrà essere «resa perfettamente funzionante nella sua parte idraulica, allacciata all’acquedotto cittadino». Se così non sarà, è prevista la perdita del lascito con ripartizione delle risorse tra Lega del Filo d’Oro di Osimo, Pane Quotidiano di Milano, Fondazione Opera San Francesco per i poveri.