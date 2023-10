Tentano di rubare dagli scaffali di un supermercato, coppia denunciata - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA – I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona una coppia di stranieri, entrambi di origine sudamericana, per il reato di tentato furto aggravato e per la violazione della normativa sull’immigrazione.

L’uomo e la donna, rispettivamente di 39 anni e di 23 anni, nella giornata dello scorso 10 ottobre, dopo essere entrati all’interno di un supermercato del centro abitato di Falconara Marittima, hanno tentato di asportare alcuni prodotti dagli scaffali del locale, per poi essere stati fermati, appena giunti alle casse, da uno dei responsabili; nel frattempo erano stati allertati i Carabinieri della locale Tenenza che, giunti immediatamente sul posto, hanno provveduto all’identificazione degli autori del reato.

Dai successivi accertamenti effettuati dai militari si è appurato che la coppia era irregolare sul territorio nazionale, non essendo in regola con i documenti di soggiorno; quindi sono state attivate le procedure amministrative di rito per il tramite dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Ancona.

La merce è stata restituita all’avente diritto.