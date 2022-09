Jacopo Fo alla Festa del BuonSenso, il programma - Password Magazine

MONSANO – La Festa del BuonSenso compie vent’anni e rinnova l’appuntamento con seminari, incontri e dibattiti improntati alle buone pratiche quotidiane. Dall’8 al 10 settembre Monsano ospiterà l’evento a cura di MonsanoCult, dedicato quest’anno alle “finestre sul futuro” e alle comunità energetiche. Torna Jacopo Fo, già presente nel 2001 per inaugurarla insieme ai genitori Dario Fo e Franca Rame.

S’inizia giovedì 8 già dalle 8.30 con i laboratori di coprogettazione dal titolo “Le solitudini”, a cura di CSV Marche, Asp e Fondazione Vallesina Aiuta, destinati a enti del Terzo settore, associazioni e cittadini, con possibilità di accreditamento per l’ordine degli Assistenti Sociali delle Marche. Le formazioni sono affidate agli esperti dell’Associazione Labsus, il dottor Pasquale Bonasora, lo psicogeriatra Marco Trabucchi e il dottor Franco Pesaresi.

“Le solitudini” proseguono nella mattinata del 9 settembre, quando si entrerà nel clou della festa: alle ore 16, in collaborazione con Legambiente, “Puliamo il Mondo”; alle 19, in Piazza Caduti, avrà inizio l’aperitivo pre-spettacolo e, alle 21.30, la performance di Jacopo Fo dal titolo “Ecologia Follia e Dintorni Remix”.

L’atteso ospite raddoppia il suo appuntamento nella giornata di chiusura, sabato 10. Dopo la consegna del Premio Buonsenso al “Coordinamento di volontariato ambito 9” per il progetto “Volontarja”, alle 18,30 sarà la volta del dibattito tra Fo, il giornalista Carlo Vulpio, Gaia Paradisi della Paradisi srl di Jesi e il sindaco di Monsano Roberto Campelli sul tema principe dell’edizione 2022, “Le comunità energetiche”. Modera Andrea Taffi. Dulcis in fundo la cena-aperitivo in musica a cura del gruppo Majoong Jazz 5th.

«Il buonsenso inizia dal nostro quotidiano – ha spiegato Mauro Rocchegiani, vice-presidente di MonsanoCult – mettendo in pratica quei comportamenti virtuosi che creano armonia con noi stessi, con gli altri e con l’ambiente. La festa rappresenta una vetrina di possibilità con le quali non ci sostituiamo alle istituzioni, ma cerchiamo di stimolarle».

Tutti gli eventi sono ad ingresso libero e gratuiti, eccetto lo spettacolo di venerdì 9, al prezzo di 18 euro, con prevendita su festadelbuonsenso.it o su ciaoticket. Gli incontri si svolgeranno in Piazza Caduti e, solo in caso di maltempo, presso l’auditorium della scuola “Don Pino Puglisi” in via Falcone.

A cura di Angela Anconetani Lioveri