Maiolati, falciato da un suv in fuga: rintracciato il pirata | | Password Magazine

MAIOLATI – Sono gravi le condizioni del 52enne di Maiolati Spontini falciato da un suv bianco venerdì sera. L’intera comunità prega per il compaesano preso in pieno dal fuoristrada in corsa, di colore bianco, che dopo l’incidente era scomparso nel nulla.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Torrette, le condizioni del 52enne erano subito apparse critiche per lesioni e traumi su tutto il corpo. Ora è in coma e lotta per la vita.

Le indagini dei carabinieri sono riuscite intanto a fare luce sul responsabile: secondo quanto riporta AnconaToday, si tratta di un residente di Monte Roberto che quella sera era alla guida ubriaco, tanto da essere risultato positivo all’etilometro.

Sono in corso ulteriori approfondimenti, volti a far chiarezza sulla dinamica: il 52enne quella sera stava parlando con una persona sotto casa, in via Spontini, quando il suv lo aveva colpito violentemente con la parte anteriore destra.