Maiolati, week end di eventi nel capoluogo con la festa del prosciutto e la Fiera di Sant’Anna - Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – La Società Filarmonica “G. Spontini” e l’associazione sportiva Asd Maiolati, con il patrocinio del Comume, ripropongono nell’ultimo fine settimana di luglio la Festa del prosciutto. Dopo la sospensione di due anni legata all’emergenza sanitaria, da venerdì 29 a domenica 31 luglio il Colle Celeste di Maiolati Spontini tornerà ad ospitare i sapori della tradizione, musica e intrattenimento. Specialità della festa: la crescia di polenta con prosciutto ed erbe.

La sagra, dedicata ad uno dei prodotti d’eccellenza della nostra tavola, prenderà il via venerdì alle ore 19 con l’apertura degli stand gastronomici e la prima gara podistica del Verdicchio. Alle 21,30 sarà la volta dello spettacolo musicale del gruppo “I Minimed”. Musica e divertimento anche nel programma di sabato 30 luglio. Alle ore 19 ci sarà lo spettacolo comico di Lucia Fraboni (Adalgisa) con Stefano Ranucci e Lorenzo Pianelli e alle 21.30 sarà la volta del gruppo “Capabrò”. Il programma di domenica prevede, alle ore 19, uno spettacolo di giocoleria per bambini e alle ore 21 l’esibizione del gruppo musicale “Crème caramel”.

Sempre domenica 31 luglio a Maiolati Spontini si svolgerà anche la tradizionale fiera di Sant’Anna, che dalla mattina andrà avanti per l’intera giornata. Saranno circa 30 gli espositori con merci varie e prodotti dell’artigianato locale. Le bancarelle saranno sistemate in via Celeste Erard e in una parte di via Olimpia.