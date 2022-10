Monte Roberto, in scena per i giovani «Di Sana e Robusta Costituzione» - Password Magazine

MONTE ROBERTO- Sulla scia dell’incontro con il Capitano Ultimo dei mesi scorsi, proseguono le attività formative e di coscienza civica promosse dal Comune di Monte Roberto e rivolte in particolare ai giovani. Questa mattina, al Centro polivalente di Pianello Vallesina, le classi di terza media dell’istituto comprensivo scolastico «B. Gigli» hanno assistito all’incontro «Di Sana e Robusta Costituzione» che trasforma l’approfondimento sulla Carta fondamentale in un vero e proprio spettacolo costruito su immagini, ironia e partecipazione attiva degli ragazzi.

Un originalissimo cammino attraverso lo Stato, i suoi organismi, le dinamiche parlamentari, i ruoli e gli attori della vita istituzionale del nostro Paese, raccontati sempre con il passo del disincanto, perché il modo migliore per parlare di cose serie è quello di non essere per forza seri e di sapersi prendersi amabilmente in giro.

Sul palcoscenico, ad illustrare i fondamenti della Repubblica ai ragazzi con un linguaggio leggero e coinvolgente, Ferdinando de Blasio di Palizzi, docente di diritto e specialista in comunicazione nonché ideatore del progetto, scritto insieme allo storico Michele D’Andrea.

«Dopo l’incontro con Capitano Ultimo sulla legalità – ha spiegato il sindaco Stefano Martelli, intervenuto per i saluti -, un’altra iniziativa che rafforza la collaborazione tra istituzioni, enti locali e scuola, al fine di trasmettere conoscenze e valori alle nuove generazioni, ottenendo risultati eccezionali».