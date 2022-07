Monte Roberto, scuola media: la Giunta incontra l’assessore regionale Baldelli - Password Magazine Monte Roberto, scuola media: la Giunta incontra l’assessore regionale Baldelli

MONTE ROBERTO – Scuola media ‘Pascoli’, proseguono le azioni dell’Amministrazione comunale di Monte Roberto per la costruzione di nuovi edifici scolastici dopo la chiusura, nel 2019, del vecchio plesso di via Trento per vulnerabilità sismica. Ieri mattina (7 luglio 2022) la Giunta Martelli ha invitato e accolto per un sopralluogo l’assessore regionale ai Lavori pubblici Francesco Baldelli, nell’ottica di definire con la Regione i prossimi passi da compiere e comprendere le opportunità future. Presenti all’incontro anche i sindaci di Castelbellino e di San Paolo di Jesi Andrea Cesaroni e Sandro Barcaglioni essendo la scuola parte dell’istituto comprensivo ‘Gigli’ che fa capo ai tre comuni.

Hanno partecipato al tavolo anche i consiglieri comunali del gruppo di minoranza, la dirigente scolastica Maria Nadia Gesuè, la vice Stefania Bocci, con il fiduciario della scuola secondaria e la fiduciaria della scuola primaria e la presidente del consiglio d’istituto Marina Carlà, quest’ultima a rappresentanza dei genitori degli alunni.

«Abbiamo chiesto questo incontro – spiega la vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Monte Roberto Ing. Melania Cannuccia – dopo l’esito ottenuto nella partecipazione ai due bandi PNRR previsti da Ministero e Regione. In entrambi, il nostro progetto è arrivato decimo in graduatoria, non ottenendo i finanziamenti necessari per la realizzazione. Questo il risultato, nonostante un livello di progettazione in stadio avanzato». Servono circa 3,5 milioni di euro per realizzare la nuova scuola. Per redigere il progetto definitivo/esecutivo dell’edificio, il Comune di Monte Roberto ha acceso un mutuo di 300 mila euro. Un impegno che non è passato inosservato all’assessore Baldelli: «L’assessore, che ringraziamo per aver effettuato il sopralluogo con il suo staff tecnico, ha riconosciuto gli sforzi fin qui compiuti da questa Amministrazione, rassicurandoci sulla correttezza dell’iter e della scelta di demolire e ricostruire, piuttosto che la strada della ristrutturazione. E ci ha dato supporto nel sollecitare il Governo a finanziare al più presto i piani triennali sull’edilizia scolastica così che le Regioni come le Marche tornino ad avere le risorse necessarie a mettere mano a situazioni di criticità come quelle riscontrate nella nostra comunità. Nell’attesa di nuovi bandi o di nuovi finanziamenti da parte della Regione, noi proseguiremo con il redigere una gara per l’affidamento dell’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva al fine di, come fatto fino ad oggi con grande impegno e dedizione, poter cogliere al meglio ogni opportunità che potrà presentarsi».