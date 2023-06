Perdita rete idrica, da mercoledì chiusa la “bretella” di via Rinaldi per bypassare il cavalcavia - Password Magazine

JESI – Una improvvisa perdita nella rete dell’acquedotto obbliga la chiusura di Via Rinaldi a partire da mercoledì prossimo, ostruendo così, negli ultimi due giorni previsti, la “bretella” che consentiva di bypassare il cavalcavia per i veicoli in transito lungo Viale della Vittoria con direzione Ancona-Fabriano. Venerdì prossimo, infatti, come già anticipato, verrà tolta l’impalcatura della campata centrale del cavalcavia, ripristinando la normale circolazione veicolare – autobus e mezzi pesanti compresi – lungo il Viale della Vittoria.

I lavori in Via Rinaldi – da mercoledì a venerdì – saranno effettuati da Viva Servizi ed interesseranno il tratto finale (quello compreso tra il civico 32 e l’uscita in Via Gramsci). Pertanto nella prima parte di Via Rinaldi (e cioè dall’incrocio con Via San Pietro Martire e fino al civico 32) sarà istituito un doppio senso di circolazione esclusivamente riservato a residenti e dimoranti – oltre ovviamente ai mezzi di soccorso – con divieto di sosta su entrambi i lati della strada.