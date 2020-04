“Pillole di Storia – Corsi e Ricorsi” a Jesi, la Spagnola del ’18 e il coronavirus di oggi

JESI – Al via la nuova rubrica video di Password Magazine che parla di storia del nostro territorio. In questo prima puntata, Marco Torcoletti ci racconterà dei “Corsi e Ricorsi” delle pandemie a Jesi, citando l’influenza spagnola ed i suoi effetti sui cittadini jesini nel lontano 1918.

Dopo il successo del primo social documentario del territorio, Res Publica, torna il trio formato Marco Torcoletti, con alla regia Matteo Baleani e la supervisione del direttore di Password Magazine, Chiara Cascio, per un nuovo esperimento che mescola social media, storia e cultura.

Nato da un idea di Torcoletti, Pillole di Storia non ha le pretese di Res Publica, vista anche la sua realizzazione tra quarantena e smart working, ma ne coglie lo spirito. Quello di diffondere cultura e storia e quello di adattare il racconto di un documentario classico ai nuovi mezzi di comunicazione, i social media. Inoltre, per la prima volta, è disponibile anche su Instagram per intero (e non solo come collegamento) grazie alla IGTV.

Un’epidemia dal drammatico potenziale colpì Jesi e la Vallesina. Le misure adottata per sconfiggerla ricordano quelle di oggi. Corsi e ricorsi appunto. A voi il video: