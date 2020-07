JESI – Investimento in prossimità del Ponte San Carlo nel tardo pomeriggio di oggi. Poco prima delle 18, un uomo di 78 anni, jesino, è stato travolto da un’auto in corsa: soccorso dal personale del 118 è stato trasferito all’ospedale Carlo Urbani con un codice di media gravità. Durante le operazioni, il tratto di strada è stato chiuso al traffico. Sul posto la Polizia locale e la Polizia stradale per regolare la viabilità e i rilievi dell’incidente.