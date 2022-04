Scontro sulla SS76, un ferito in ospedale | Password Magazine

MONSANO – Scontro tra due mezzi questa mattina sulla SS76, con un ferito trasportato all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto, per cause da accertare, a pochi metri dall’uscita di Monsano, in direzione Ancona, tra una Citroen Picasso e un furgone. Sul posto è intervenuto il 118 con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi, una persona è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il ferito non dovrebbe essere in gravi condizioni. Ingenti invece i danni ai mezzi. Disagi al traffico durante le operazioni di soccorso.