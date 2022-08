Rubano un cartone di birra dal supermercato, denunciati - Password Magazine

ANCONA – Nel pomeriggio di sabato, il personale della Squadra volante è intervenuta in Via Giordano Bruno presso un supermercato per il furto di alcuni articoli alimentari. Su segnalazione di un addetto alla vendita, infatti, due persone all’uscita dell’esercizio commerciale erano state fermate per aver asportato alcune bevande.

Agli Agenti il segnalante ha denunciato il comportamento illecito tenuto dalle due persone da lui fermate, già viste altre volte in quel supermercato, e che una volta presso la cassa, mentre uno terminava le operazioni di pagamento solo di una birra e due lattine. l’altro gli si accodava tenendo in mano un cartone integro contenente n. 15 bottiglie di birra seguendolo nell’uscita come se nulla fosse.

Le persone fermate, due cittadini comunitari, accompagnate presso gli Uffici della Questura per essere meglio identificate, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria. Di seguito saranno valutate le loro posizioni sul territorio italiano.