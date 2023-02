San Valentino, il regalo della biblioteca comunale agli innamorati della lettura - Password Magazine

FALCONARA MARITTIMA -Il Comune di Falconara celebra la giornata di San Valentino con un regalo a tutti gli amanti della lettura. Da domani 14 febbraio al Caffè Letterario, per alcuni giorni, la biblioteca comunale metterà a disposizione di chi li vorrà romantici pacchetti con libri in dono. Si tratta di libri usati che in questo modo avranno una nuova vita e si trasformeranno in un regalo d’amore.

L’espositore per celebrare la festa degli innamorati è già stato allestito, con una dedica a tutti coloro che vorranno farsi un regalo: «Il libro è un dono d’amore, un regalo per voi, perché leggere è un piacere che dura per sempre».