Spostare la Fontana dei Leoni in Piazza della Repubblica. Il risultato del sondaggio | Password Magazine

JESI – Un anno di tempo per spostare la fontana dei leoni con obelisco da Piazza Federico II a Piazza della Repubblica (dove si trovava fino al 1949) altrimenti il comune dovrà dire addio (andrà a 3 associazioni di volontariato) ai 2 milioni di euro arrivata da Cassio Morosetti. Il sindaco di Jesi Massimo Bacci si è espresso a riguardo affermando che «le condizioni che ha posto Cassio Morosetti sono stringenti e i tempi serrati considerate le procedure amministrative.

Ma la città è divisa e sui social, come nelle piazze jesine, si è aperto il dibattito. Dopo diversi commenti arrivati nei canali di Password Magazine, la maggioranza contrari allo spostamento, abbiamo deciso di realizzare un sondaggio sulle nostre stories di Instagram, come già fatto in passato davanti a temi non condivisi e così importanti per la città.

La domanda posta dal sondaggio era la seguente: “Sareste d’accordo a riportare il monumento (ora in Piazza Federico II) in Piazza della Repubblica? Testamento Morosetti: 2 milioni donati alla città ma con questo vincolo di spesa“.

Sono state 330 le persone che hanno interagito con il sondaggio da noi proposto ed il risultato non è risultato netto come si poteva ipotizzare dai vari commenti sui social e non. Il 55% dei partecipanti ha risposto NO, contro un 45% di favorevoli allo spostamento.

Per le ultime dichiarazioni del sindaco Massimo Bacci e la nostra video intervista sull’argomento, seguite questo LINK