Tir non si ferma al passaggio a livello e distrugge la sbarra col treno in arrivo - Password Magazine

GENGA – Tir non si ferma al passaggio a livello ma centra la sbarra chiusa e passa con il treno in arrivo. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi intorno le 16 a Genga. Il conducente di un autorticolato che trasportava acqua, per cause da accertare, non si è fermato davanti il passaggio chiuso ma ha mandato in frantumi la sbarra. Solo dopo aver attraversato i binari si è fermato dall’altra parte del passaggio a livello, evitando fortunatamente l’impatto col treno.

Il macchinista, vedendo da lontano l’impatto con la sbarra, è riuscito a fermare il convoglio in tempo, scongiurando così ulteriori pericoli per gli automobilisti. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Sul posto la protezione civile di Serra San Quirico e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.