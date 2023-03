Trovato morto in un canale di scolo, si indaga sulle cause - Password Magazine

JESI – Trovato morto in un canale di scolo, la Procura dispone un esame esterno sulla salma. E’ quanto riporta Anconatoday: si indaga sulle cause della morte di Massimo Bini, il 45enne jesino, trovato senza vita ieri in un canale di scolo di via San Marcello. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando, per motivi in corso di accertamento, è finito nel canale. All’arrivo dei soccorsi, il 45enne era già deceduto. Per ora, dai primi rilievi della Polizia locale, sembrerebbe esclusa l’ipotesi di un’auto pirata, non essendoci particolari segni di incidente sulla bici.

Che sia stato un malore o una distrazione a causare la caduta? La Procura, prima di restituire il corpo alla famiglia, vuole certezze. Il pm ha disposto per ora l’esame esterno sulla salma ma, se non emergeranno elementi chiari, si potrebbe passare ad una autopsia.