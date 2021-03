Vaccinazioni a Jesi, a disposizione anche la seconda palestra di via Zannoni | Password Magazine

JESI – In previsione dell’evoluzione della campagna vaccinale di vaccinazioni anti Covid, in linea con il Piano nazionale diffuso dal commissario straordinario per la lotta alla pandemia, la Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha dato disposizioni affinché da sabato prossimo venga messa a disposizione dell’Asur anche la seconda palestra dell’impianto di Via Zannoni.

Gli spazi di tale palestra potranno essere utilizzati per l’accoglimento delle persone (prima e dopo la vaccinazione) secondo la valutazione organizzativa della stessa Asur. Insieme alle associazioni che fanno parte della protezione civile, l’Amministrazione comunale si è resa disponibile per organizzare al meglio l’allestimento della palestra, così da garantire sempre il giusto distanziamento e il rispetto delle normative previste per evitare assembramenti.

La Giunta ha stabilito che entrambe le palestre di Via Zannoni resteranno nella disponibilità dell’Asur per le vaccinazioni anti Covid almeno fino al prossimo 15 settembre.