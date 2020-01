Aggredita da due cani, finisce al Pronto soccorso: «Dilaniata dai morsi»

CAMERATA PICENA – Attaccata e morsa da due cani di grossa taglia, finisce in ospedale. È accaduto ieri, in via del Cassero, nel territorio di Camerata Picena: a farne le spese è una 36enne del luogo che ha segnalato poi l’accaduto sui social.

«Sono passata davanti all’abitazione senza recinto dove erano legati e dopo 200 metri me li sono trovati addosso – ha raccontato la donna – mi hanno atterrata e dilaniata di morsi. Ho passato un’ intera giornata al Pronto soccorso, ho una prognosi di 10 giorni…tutto questo perché forse non tutti sanno cosa vuol dire tenere in sicurezza il proprio cane! E se con me c’ era un bambino? E se c era un anziano?».

In molti si sono rivolti alla donna per chiederle di denunciare il fatto alle forze dell’ordine, in modo che si prendano provvedimenti per tutelare la sicurezza dei cittadini dinnanzi a una cattiva detenzione degli animali: «Ho fatto tutto quello che era in mio potere fare…».