Al Polo scolastico MICS di Moie la "Bootle free zone" | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Il sindaco Tiziano Consoli e il dirigente dell’Istituto comprensivo “Carlo Urbani” di Moie Vincenzo Moretti inaugureranno, venerdì 29 aprile alle ore 10,30, al Polo scolastico MICS di via Venezia, a Moie, la “Bootle free zone”, ossia un distributore di acqua microfiltrata a disposizione della comunità scolastica. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto Erasmus + Ka229 “Together — to get there”: il quinto meeting del pregetto transnazionale che si svolge in questi giorni in Italia nell’Istituto comprensivo Carlo Urbani.

Nel pomeriggio, sempre di venerdì, alle ore 17,30, alla biblioteca La Fornace di Moie, ci sarà un convegno dal titolo “Healty life in healty Planet”: una riflessione sullo stato di salute della Terra e dei suoi abitanti che vedranno di fronte un ricercatore Airc, un gruppo di giovani visionari e venti insegnanti europei a confrontarsi sul tema della salute e della sostenibilità ambientale. Interverranno Paolo Vineis, professore ordinario di Epidemiologia Ambientale presso l’Imperial College di Londra e responsabile dell’Unità di Epidemiologia molecolare ed esposomica presso l’Italian Institute for Genomic Medicine – IIGM (Torino), Tonino Dominici e Silvia Refe, rispettivamente presidente e coordinatrice regionale del Comitato Marche della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro ETS e “I ragazzi del progetto Valle di San Clemente”.

Le finalità del progetto rientrano nell’ambito dell’educazione ambientale attraverso lo studio degli elementi naturali, in particolare terra, acqua, aria, ecologia, città e comunità sostenibili, consumo responsabile, protezione del pianeta, vita sulla Terra e conservazione del patrimonio culturale.