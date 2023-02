Teatro B. Gigli di Monte Roberto, oggi il taglio del nastro - Password Magazine

MONTE ROBERTO – Inaugurato oggi 25 febbraio dopo un lungo restauro il Teatro Comunale Beniamino Gigli. Al taglio del nastro presenti le autorità locali, il sindaco Stefano Martelli, il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Assessore regionale Chiara Biondi, l’Assessore regionale Goffredo Brandoni, il Presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali, il Presidente AMAT Piero Celani, Consiglieri Regionali e le autorità militari, il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Jesi e il Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza e il Vescovo Don Gerardo Rocconi. L’inaugurazione è stata impreziosita dagli interventi musicali dell’Accademia Erard e dai Salvadei Brass.

«Sono onorato di poter rappresentare l’orgoglio di tutti i miei concittadini, dopo 50 anni poter essere in questo teatro è un grandissimo orgoglio per la cittadinanza – afferma il s indaco di Monte Roberto Stefano Martelli ringraziando tutte le autorità presenti – Nel 1800 i cittadini chiedono a gran voce di aprire un teatro. Poi la società cambia, negli anni 60’/70′ del 1900 diventa una fabbrica di pantaloni, per fortuna non stravolgendo la struttura. La Soprintendenza, le giunte del sindaco Olivio Togni hanno avuto l’idea di far rinascere questo teatro, hanno intrapreso questo percorso molto lungo e dispendioso. Ringrazio chi ha partecipato anche dal punto di vista economico, una parte del Comune, poi la Soprintendenza, ci ha aiutato la Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana ci è stata vicina; abbiamo partecipato all’iniziativa dell’Art bonus di cui grande mecenate è stata l’impresa Fileni. I miei ringraziamenti vanno alla comunità, agli assessori della mia giunta, i consiglieri comunali e tutti i nostri dipendenti, i volontari, akl’Accademia Erard e un ringraziamento al presidente Sandro Zaffiri che mi ha aiutato molto, ringrazio la comunità parrocchiale, che fa tanto per il nostro territorio. Per noi questo non è solo un edificio, noi lo vogliamo rimettere in modo come teatro; Monte Roberto è uno dei tanti borghi delle Marche, e noi siamo convinti che si possano fare anche iniziative turistiche nel nostro teatro. Credo e spero che questo teatro segni una rinascita dal punto di vista turistico». Il Teatro Beniamino Gigli è stato nel corso del tempo un punto di riferimento culturale per la comunità, ed oggi grazie al restauro potrà tornare ad esserlo. Per l’occasione presente anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli : «Un saluto a tutte le autorità civili, militari e religiose presenti un saluto alla comunità di Monte Roberto che oggi potrà di nuovo fruire del teatro Beniamino Gigli. Sono rimasto colpito perché è molto particolare come teatro, nella nostra regione ne abbiamo tanti ma di questo genere è unico. La mia giunta, il governo della regione, ha puntato molto sui teatri, sapete che c’è un percorso per il riconoscimento dei teatri marchigiani come patrimonio Unesco. I teatri fanno parte della nostra storia comunità, dei borghi, rappresentano uno scrigno di socialità, cultura e arte. Io sono contento di essere qua perché nei borghi vivono le nostre tradizioni, è l’identità più profonda della nostra regione che noi vogliamo rilanciare, chi vuole conoscere l’identità delle Marche deve venire qua. Mi sento di dire che c’è tanto interesse, tanta voglia di riscoperta del nostro territorio». L’a ssessore regionale alla Cultura Chiara Biondi si accoda all’augurio di far rivivere il teatro all’interno del territorio affermando «Il teatro è un luogo di cultura e di socialità, un luogo che ci regala grandi emozioni e sono queste che mi auguro a voi di vivere in questo luogo», così come l’a ssessore regionale al Bilancio e Valorizzazione del Patrimonio Goffredo Brandoni : «Da normale cittadino sarei stato qui comunque, anche se oggi sono qui in veste di assessore regionale. Con il Sindaco Stefano Martelli c’è un rapporto di stima profonda, è una persona onesta legata al suo lavoro, capisco il suo orgoglio oggi e l’emozione di essere sindaco oggi». Spiega il P residente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali : «Essendo Sindaco a mia volta, so quanto è importante questo momento per la comunità. Comune, Chiesa, teatri, sono un luogo aggiunto per la comunità. L’augurio che faccio io è che questo contenitore viva, attraverso spettacoli, ma anche attraverso la socialità. Il valore aggiunto di questa inaugurazione è avere un luogo di socializzazione, che viva e che faccia anche vivere la comunità di Monte Roberto».

Il Teatro Beniamino Gigli fu realizzato nei primi anni dell’800 in epoca napoleonica secondo le fattezze francesi, presentando infatti i palchetti a ballatoio e non ad alveare come nei teatri all’italiana. Fulcro della vita culturale e artistica di Monte Roberto e dei Castelli di Jesi, subì un importante restauro negli anni ’20 del 1900 e altri importanti lavori nei decenni 1930/1940, per poi decadere fino ad essere utilizzato negli anni ’70 come laboratorio di confezioni. Oggi il Teatro riprende vita grazie ad un lunghissimo percorso di restauro che vede impegnata la Soprintendenza e il Comune dal 2007, mantenendo la struttura originaria dell’epoca ma rendendola accessibile a tutti, come spiega il Dottore Architetto Pierluigi Salvati, Funzionario della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche: « Abbiamo trovato questo spazio in condizioni estreme e abbiamo fatto un percorso molto imperante sia dal punto di vista del restauro tecnico ma anche quello fatto per ottenere i finanziamenti. Questo è un restauro di tipo conservativo che ha creato una struttura funzionale e accessibile, la platea è anche fruibile ai diversamente abili. Attenzione alla cura per questo tipo di intervento, entrando a teatro abbiamo conservato l’arlecchino del vecchio teatro e il meccanismo dell’orologio settecentesco, così da far diventare il teatro anche spazio museale. Voglio sottolineare le imprese che hanno lavorato con noi che sono ditte artigianali della zona.

Mi auguro che in questo teatro ci sia una programmazione per la comunità, che sia un elemento di vita per la comunità. Dal punto di vista culturale il teatro è di eredità francese, ha una galleria aperta. C’è un acustica ottima, data dalla camorcanna, sistema di strutture portanti in legno legate con canne dove poi viene apposto l’intonaco, particolarmente assorbente dal punto di vista acustico, così come i tendaggi e gli arredi utilizzati. Il ballatoio è stato allargato.

Il guazzetto che copre i palchetti, tempera su tela, restaurata e sistemata come stava». Nelle Marche i teatri sono di estrema importanza, per l’identità e la cultura delle comunità e dei borghi; un dato significativo è l’enorme numero di strutture funzionanti che caratterizzano il territorio, infatti un borgo su due può vantare di un teatro. L’importanza dei luoghi teatrali non è solo data dal recupero architettonico, ma soprattutto dalla macchina della rete teatrale che permette di rendere tali luoghi dei centri culturali con cultura e vitalità. Afferma il Presidente dell’AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali Piero Celani: «Non è soltanto il recupero di un bene architettonico, ma anche di un luogo di aggregazione dove la comunità può esprimersi; i musei per la comunità rappresentano la memoria, i teatri sono la coscienza della comunità, luoghi dove si può esprimere. Mi auguro che questo luogo torni ad essere la coscienza della comunità. Mi auguro anche che il teatro si impegni ad entrare nella nostra associazione e rete di teatri».

A cura di Chiara Petrucci