Auto si schianta contro un albero: un morto e tre feriti | Password Magazine

APIRO – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16.30 circa in località San Lorenzo nel comune di Apiro, lungo la Strada Provinciale Apirese, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un albero. La squadra di Tolentino in collaborazione con i colleghi del distaccamento di Apiro hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti, di cui tre sono stati trasportati presso il vicino Ospedale, mentre uno risulta deceduto.

Si tratta di un anziano di 92 anni, di Apiro, che si trovava seduto davanti lato passeggero. L’anziano sarebbe deceduto durante le operazioni di soccorso, in ambulanza. Il conducente e una delle due donne a bordo sono state trasportati in gravi condizioni all’ospedale di Torrette, meno critiche le condizioni dell’altra donna trasferita al Carlo Urbani di Jesi.

I vigili del fuoco hanno provveduto successivamente alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.