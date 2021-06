Controlli carabinieri, cinque sanzioni per violazione del 'coprifuoco' | Password Magazine

ANCONA – I carabinieri del Norm di Ancona, guidati dal capitano Vittorio Tommaso De Lisa, questa notte, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire l’osservanza delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato cinque persone per aver violato l’obbligo di permanere nella propria abitazione/domicilio dalle 00 alle ore 5 del giorno successivo.

Inoltre nel medesimo contesto sono state sanzionate altre tre persone per ubriachezza molesta.

I sanzionati dai militari sono stati sorpresi tra Piazza del Papa, Corso Carlo Alberto e via Flaminia.

La loro età oscilla dai 20 ai 45 anni di età.

Per due di loro è scattata la sanzione con l’aumento fino a 1/3 per l’utilizzo del veicolo.