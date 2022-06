Corpus domini, torna la tradizionale infiorata a Maiolati e Moie | Password Magazine

MAIOLATI- Come ogni anno questa domenica si è celebrata la festa del Corpus Domini, che ha visto, come vuole la tradizione, volontari di tutte le età realizzare coinvolgenti e affascinanti disegni con i petali di fiori di diverso colore.

Quella del corpus domini è una tradizionale festa cattolica in onore del sacramento dell’Eucarestia, che si celebra 60 giorni dopo la pasqua. Il precetto vuole anche che ci sia una processione in cui venga portata un’ostia consacrata ed esposta all’adorazione pubblica.

A Maiolati capoluogo è molto sentita la tradizione dell’infiorata che da tantissimi anni coinvolge molte famiglie e trasforma un momento che nasce come spiccatamente religioso, in uno molto importante anche dal punto di vista sociale, essendo forte occasione di unanime collaborazione e venendo fuori quel particolare sentimento di comunità caratteristico dei piccoli borghi. Quest’anno disegni floreali hanno colorato vivacemente la strada di via Erard, dove è giunta la processione animata dalla Filarmonica “Gaspare Spontini”.

Anche a Moie l’infiorata era un appuntamento fisso, immancabile e molto importante. Con il tempo però la tradizione andò via via scemando fino al ritorno dell’anno scorso, quando un piccolo gruppo di volontari ha ridato vita all’infiorata con composizioni nei pressi della Chiesa Cristo Redentore.

Quest’anno a Moie sono state decorate le Piazze antistanti le due Chiese, Piazza Don Minzoni e Piazza Santa Maria ed alla realizzazione dell’istallazione ha partecipato anche il Gruppo Scout di Moie, che ha raccolto i fiori ed estratto i singoli petali dividendoli in base soprattutto al colore.