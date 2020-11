Duca-Mozzoni e la spilla di Isabella | Password Magazine

JESI – Paola Duca e Loretta Mozzoni. Non servirebbero presentazioni per queste due distinte signore: noto avvocato ed animatrice culturale l’una, storica dell’arte nonché, tra le altre cose, ex direttrice della civica pinacoteca di Jesi, l’altra. Di recente, nell’ambito del Rotary, proprio durante la presidenza Duca, questo binomio si distinse e salì agli onori della cronaca per le iniziative lega alla raccolta di dischi del prof. Sergio Angeletti, che suscitò grande clamore e curiosità, non ultima quella della vedova Pavarotti, al secolo Nicoletta Mantovani. Ebbene, il duo tutto femminile Duca e Mozzoni torna a stupirci e lo fa, stavolta, nientemeno che con un romanzo storico, “La Spilla di Isabella”, fresco di pubblicazione da parte della casa editrice Kimerik. Un misterioso gioiello lega le vicende di donne appartenenti ad epoche diverse: il romanzo, l’accurato frutto di una certosina ricostruzione del passato, tocca tutte le corde del lettore più esigente, intrecciando vicende intrise di passione, avventura e atmosfere a tratti gotiche.

Come si fa a scrivere un romanzo a quattro mani?

«Non c’è un metodo preciso – ci dicono all’unisono le autrici – è evidente che ciascuna di noi mette le sue idee in comune, che poi vengono sviluppate. Nel delineare i personaggi e la storia, ognuna di noi due ha introdotto convinzioni ed esperienze personali che, poi, sono confluite nella trama narrativa».

Un romanzo storico come opera d’esordio. Come mai? «Il filo che unisce i racconti richiedeva un’impostazione storica. La spilla passa di mano in mano per 622 anni e attraversa epoche e paesi, persone e luoghi, condizioni esistenziali e sentimenti».

Una storia, o forse dovremmo dire tante storie, al femminile, legate da un misterioso gioiello. Quanto c’è di vero nelle vicende narrate e, soprattutto, esiste davvero la spilla di Isabella?

«Va detto subito che la spilla esiste, ma poi è evidente che le storie siano romanzate, così come i personaggi. Della spilla sappiamo che fu donata dalla regina Isabella di Castiglia in occasione del matrimonio di un principe D’Aragona e che l’attuale proprietaria è una nobildonna italiana».

Intrighi, passione, un tocco di noir. Insomma, un libro che promette forti emozioni. Quanto c’è della personalità delle autrici in quest’opera? «Chiunque si accinga a scrivere un romanzo trasmette alle pagine una parte consistente della propria psicologia e del proprio sentire. Non è un’operazione autobiografica, ma una trasposizione del nostro modo di affrontare gli eventi che le diverse protagoniste si trovano a vivere. La scommessa è stata quella di rendere conciliabili le diverse condizioni storiche con la sensibilità contemporanea». C’è un personaggio del romanzo cui vi siete affezionate? «Non vorremmo fare una graduatoria anche perché tutte le donne di cui tracciamo la storia sono diventate reali nel momento stesso in cui abbiamo dato loro un nome e una identità. Lasciamo ai lettori la scelta di quella che appare più vicina alla loro sensibilità». Quanto lavoro di ricerca c’è dietro ad un’opera del genere? «L’indagine storica è stata rigorosissima anche se i rispettivi interessi, sia professionali che personali delle due autrici, hanno favorito la ricerca. Anni di studi storici hanno permesso di affrontare con relativa facilità i passaggi da un’epoca all’altra, segnati dai più importanti avvenimenti non solo personali, ma anche sociali, bellici e dinastici. Il libro si presenta come un soffitto affrescato in cui compaiono per sintesi i tanti mutamenti che la storia ci ha insegnato a mettere in collegamento gli uni con gli altri».

A cura di Marco Torcoletti