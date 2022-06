Enrico Letta a Jesi per Fiordelmondo: «Favorire politiche per i giovani e lavoro stabile» | Password Magazine

JESI – Favorire il lavoro stabile, attenzione ai giovani, senso di comunità. Sono questi i temi affrontati da Enrico Letta in visita questa mattina a Jesi a sostegno del candidato sindaco di centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo. In piazza Colocci, l’ex premier e attuale segretario del PD nazionale, ha incontrato i candidati e i cittadini: «Ripartiamo dai sindaci dei territori, consapevoli che è necessario tornare competitivi a livello regionale» ha detto Letta, accolto sul palco dal segretario del PD Jesi Stefano Bornigia e dal candidato Lorenzo Fiordelmondo.

«Sono qui per sostenere il lavoro che state facendo, credo profondamente che nelle Marche il nostro partito debba ripartire e per farlo è necessario iniziare dai quei Comuni che come Jesi rappresentano dei pilastri – fa sapere Letta -. Da quando guido il PD ho avuto chiaro sin da subito che le Marche fossero una delle terre sulle quali mettere un impegno particolare».

Il segretario dem ha ricordato poi l’importanza di tornare al senso di comunità e solidarietà, la stessa dimostrata durante il periodo della pandemia in particolar modo dai giovani che hanno sacrificato la loro libertà per proteggere i propri nonni e i più fragili: «I giovani devono tornare al centro delle nostre politiche. Molti di loro se ne vanno, cercano lavoro all’estero, dobbiamo offrire loro l’opportunità di un lavoro stabile e dignitoso qui. Basta stage gratuiti e politiche abitative non altezza, dobbiamo fare scelte chiare e nette per le nuove generazioni».

Infine il candidato sindaco Fiordelmondo: «La presenza di Enrico Letta qui in città è la dimostrazione che siamo in grado di attivare tutte le leve a disposizione. Chiedo ai cittadini l’ultimo sforzo per consentire a noi di riportare la città a ricoprire un ruolo importante».