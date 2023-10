Giornata di screening gratuiti al Carlo Urbani per l’osteoporosi - Password Magazine

JESI – Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona in prima linea sulla prevenzione: questa mattina presso l’Ospedale Carlo Urbani di Jesi i medici della Clinica Reumatologica si sono messi a disposizione per svolgere uno “screening gratuito” per l’osteoporosi. Una iniziativa che ha suscitato molto interesse da parte della popolazione, in prevalenza femminile, ma non solo. Gli operatori dell’AST Ancona hanno accolto gli utenti dalle ore 9 alle ore 14 e hanno dato informazioni utili sul rischio di osteoporosi, con l’utilizzo di algoritmi informatici, validati a livello nazionale, e hanno distribuito materiale educazionale sulla prevenzione dell’osteoporosi con corretti stili di vita.

«Un passo avanti per la salute delle tue ossa» recitava lo slogan per il “world osteoporosis day ». La Giornata Mondiale dell’Osteoporosi si celebra il 20 ottobre di ogni anno, è promossa dall’International Osteoporosis Foundation (IOF) ed è dedicata alla sensibilizzazione globale su prevenzione, diagnosi e trattamento dell’osteoporosi e delle malattie metaboliche dello scheletro. In questa giornata vengono coinvolti gli operatori sanitari, i media, le istituzioni, i pazienti, l’opinione pubblica in generale. Focus dunque sulla salute delle ossa e prevenzione delle fratture. La Clinica Reumatologica dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi (AST Ancona) da alcuni decenni è un Centro accreditato dalla Società italiana dell’osteoporosi, coordinato dal Dott. Ferdinando Silveri, per la diagnosi e terapia di questa patologia con diverse migliaia di pazienti, molti dei quali in trattamento con farmaci biotecnologici.