Pioggia di applausi per “Così fan Tutte”: l’opera di Mozart apre la Stagione Lirica del Pergolesi - Password Magazine

JESI – Grande successo e pioggia di applausi per il debutto di Così fan tutte, dramma giocoso in due atti con musica di Wolfgang Amadeus Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte, che ha inaugurato ieri 20 ottobre il cartellone della 56esima Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi. Andrà in scena la replica domenica 22 ottobre alle ore 16, accessibile anche da non vedenti, ipovedenti, non udenti e ipoudenti, progetto nell’ambito del cartellone regionale “MARCHE FOR ALL. Percorsi di Arte e Spettacolo per un turismo culturale accessibile” che vede capofila il Comune di Jesi (capofila) in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Associazione Arena Sferisterio e Fondazione Rete Lirica delle Marche, con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per le disabilità e con il co-finanziamento della Regione Marche. La FORM Orchestra Filarmonica Marchigiana è diretta da Aldo Sisillo, la regia è di Stefano Vizioli, scene e costumi di Milo Manara, con coordinamento di Benito Leonori e Roberta Fratini, luci di Nevio Cavina. Il Coro Ventidio Basso di Ascoli Piceno è diretto da Giovanni Farina. Il primo titolo in cartellone è una produzione Fondazione Pergolesi Spontini, con la collaborazione di Fondazione Teatro Verdi di Pisa, Fondazione Teatro Comunale Pavarotti di Modena, Teatro Sociale di Rovigo e Opéra-Théâtre of Eurométropole de Metz.

Così fan tutte è un dramma giocoso, un’opera buffa dal gusto tipico settecentesco dove protagonisti non sono i personaggi ma gli intrighi che vengono intessuti da questi, i travestimenti, gli inganni amorosi, che celano però una profonda critica alla società dell’epoca, attuale oggi come allora, e su una riflessione profonda sui rapporti umani e sulle relazioni, non percepibile ad uno sguardo più superficiale sull’opera, nota come frivola e licenziosa. Nella beffa e negli scherzi spicca il cinismo di Don Alfonso, che infine conferma le sue teorie, partendo da una scommessa per accertare l’infedeltà delle donne, le due sorelle Dorabella e Fiordiligi, fidanzate dei due giovani ufficiali Ferrando e Guglielmo, i quali insceneranno una finta dipartita per vestire i panni di due nobili albanesi e sedurre le due sorelle. Dorabella e Fiordiligi, sedotte dalla loro serva Despina, cadranno dopo varie lusinghe nell’inganno, scatenando gelosie e drammi. «È un’opera che mischia disinvoltamente comicità e tragedia, malinconia ed erotismo sottile, filosofia e labirinti di passioni – afferma il regista Stefano Vizioli – Il Così va amato per la sua sublime incoerenza finalmente mascherata dal gioco di geometrie cartesiane […] Mozart e Da Ponte non giudicano, ma dall’alto di una divina indulgenza capiscono la fragilità dell’essere umano, le leggi del desiderio, i rischi dell’incoscienza emotiva. La mia regia per questo giocherà sul non detto, sulla ambiguità, su una rete di tensioni inespresse, di silenzi e contraddizioni interne, di tempeste di cuore». Il nuovo allestimento vede il “debutto” del Maestro Milo Manara alla scenografia lirica, con il suo segno inconfondibile, colorato, giocoso e vagamente licenzioso. I disegni richiamano le Metamorfosi di Ovidio, a quei travestimenti che Zeus/Giove mette in atto per sedurre ninfe e mortali e sfuggire alla moglie Era/Giunone: «Se c’è un’opera che si presta a una scenografia tutta dipinta è proprio questa – fa sapere Manara – Il mito si adatta al Settecento, quando andava di gran moda. Chi legge le Metamorfosi di Ovidio sa che è pieno di travestimenti a scopo di seduzione; in Così fan tutte, alla fine, a furia di travestirsi, si perde la percezione della propria identità». 24 dei disegni originali realizzati dall’artista per le scene e i costumi del “Così fan tutte” sono esposti a Palazzo Pianetti (Sale Betto Tesei), fino al 29 ottobre.

Nella compagnia di canto, Fiordiligi è Ekaterina Bakanova, Dorabella è Lilly Jørstad, Guglielmo è Jiri Rajnis, Ferrando è Antonio Mandrillo, Despina è Francesca Cucuzza, Don Alfonso è Emanuele Cordaro. Maestro al cembalo è Carlo Morganti, assistente alla direzione d’orchestra è Gianluca Piombo, assistente alla regia Pierluigi Vanelli. La Stagione è organizzata da Fondazione Pergolesi Spontini, con il sostegno di Ministero della Cultura e Regione Marche; soci Fondatori Comune di Jesi e Comune di Maiolati Spontini, partecipante aderente Comune di Monsano, partecipante sostenitore Camera di Commercio delle Marche, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Educational partner Trevalli Cooperlat, sponsor P.S. Medical Center, sponsor tecnico Miriam Montemarani. Sostengo di Bcc Ostra Vetere e tutti i Mecenati 2023 Art Bonus.

A cura di Chiara Petrucci