Jesi, carabinieri intensificano i controlli sul territorio | Password Magazine

JESI – Controlli straordinari dei carabinieri nel week end, anche di notte, con 10 militari della Compagnia su 5 equipaggi, volti al contrasto dei furti ed il rispetto delle misure anti covid-19.

L’esito dei controlli ha riguardato circa 70 persone controllate, 40 veicoli e 5 esercizi pubblici. Ritirata una patente per guida in stato di ebrezza. Il tutto si inserisce in un più ampio contesto di controlli disposti che negli ultimi 20 giorni ha riguardato il controllo di circa 2600 persone, 2500 autoveicoli e 2000 documenti di identità, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Jesi. I controlli continueranno al fine di aumentare la percezione di sicurezza ai cittadini che, notoriamente, in questi periodi sono preda di malfattori.