Grest, il centro estivo "Fuori dagli Schermi", ospita gli Arcieri dell'Ente Palio | Password Magazine

JESI – E’ partito questo lunedì il Grest 2021, il centro estivo “Fuori dagli Schermi” organizzato dall’ Unità Parrocchiale Santa Maria del Piano – San Sebastiano che andrà avanti fino al 23 luglio. Momenti da vivere insieme con tanta voglia di socializzare, giocare e crescere nell’amicizia, dedicati a ragazzi che frequentano dalla III elementare alla III media. E questa mattina è andato davvero fuori dagli schermi e anche dal tempo grazie ad una collaborazione con l’Ente Palio San Floriano e il suo gruppo arcieri. I volontari della storica associazione infatti si sono presentati presso la parrocchia di San Sebastiano per impartire piccole lezione di tiro con l’arco e organizzando successivamente un torneo dell’amicizia tra i vari ragazzi partecipanti.

«Condivisione di emozioni e sorrisi – così l’Ente Palio – Continua il supporto alle varie attività del territorio, questa mattina insieme gli amici della Unità parrocchiale Santa Maria del Piano – San Sebastiano Jesi. Siamo andati al Grest 2021, il centro estivo da loro organizzato, mettendo in piedi una piccola scuola e successivo torneo di tiro con l’arco insieme ai tanti giovani presenti»

Soddisfatto anche il parroco di San Sebastiano Don Federico Rango «Con il grest stiamo parlando di “uscire dagli schermi” e riprendere contatto con la realtà che ci circonda. Fra le varie attività abbiamo pensato di vivere iniziative con alcune realtà museali cittadine e con gruppi che operano sul territorio come quelli dell’Ente Palio San Floriano. Per i ragazzi oggi è stata una giornata con una nuova esperienza, di sfida e divertimento».

Intanto proseguono le altre attività dell’Ente Palio, con il secondo corso culturale dedicato alla scoperta di Federico II, la distribuzione gratuita dei legnetti “C’era una volta un pezzo di legno” ispirata a “Un Sasso per un Sorriso” mentre, la scorsa settimana, oltre ad aiutare nella consegna dei manifesti “Grazie Roberto” per tifare il Mancio in attesa della finale degli europei, alla presenza del presidente Emanuel Santoni, è stata inaugurata la mostra “Gli Ori di Jesi” la cui targa rappresentativa è stata finanziata dall’associazione stessa con i proventi dell’ultima Casetta di Natale.